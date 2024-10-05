В России стали массово отключать камеры ГАИ

Камеры ГАИ, фото: njcar.ru С начала осени 2024 года сразу в нескольких российских регионах стартовало массовое отключение дорожных камер в ответ на внедрение новых требований к системам фотовидеофиксации нарушений ПДД.
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