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В России стали массово отключать камеры ГАИ

В России стали массово отключать камеры ГАИ

Камеры ГАИ, фото: njcar.ru С начала осени 2024 года сразу в нескольких российских регионах стартовало массовое отключение дорожных камер в ответ на внедрение новых требований к системам фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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Комментарии
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Сергей Анисимов
Давно пора навести порядок с камерами. А то ставят все у кого есть власть на местах.
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13 час.

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