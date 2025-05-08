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Царьград

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Фанат "Интера" пережил сердечный приступ на матче Лиги чемпионов

Фанат "Интера" пережил сердечный приступ на матче Лиги чемпионов

На ответном матче Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» фанат «Интера» перенес сердечный приступ на стадионе «Сан-Сиро».

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