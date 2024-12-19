Здесь вам не Ташкент. Узбекистан хочет защищать мигрантов и диаспоры внутри России

СЗ

Светлана Зуева

Где вы видели в штатах МВД Мексики,Японии,Китая или еще кого-либо? Все приезжающие живут по американским законам. В России должно быть точно также. Разве Таджикистан,Узбекистан и прочие челяди находятся в составе России,чтоб они еще имели свое мвд? Ну фуй всех высылать,кто ведет образ жизни,не соответствующий российским законам!!!