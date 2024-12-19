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Здесь вам не Ташкент. Узбекистан хочет защищать мигрантов и диаспоры внутри России

Здесь вам не Ташкент. Узбекистан хочет защищать мигрантов и диаспоры внутри России

ИГОРЬ  ЛИСИН Среднеазиатские "партнёры" продолжают наглеть. Узбекистан откроет представительство своего Министерства внутренних дел при Посольстве в Москве.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Где вы видели в штатах МВД Мексики,Японии,Китая или еще кого-либо? Все приезжающие живут по американским законам. В России должно быть точно также. Разве Таджикистан,Узбекистан и прочие челяди находятся в составе России,чтоб они еще имели свое мвд? Ну фуй всех высылать,кто ведет образ жизни,не соответствующий российским законам!!!
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7 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Будут организовывать следующий Крокус.
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6 час.
АК
Алекс Кузь
Есть понимание того, что нашим ведомствам также предоставятся возможности открывать свои представительства в Узбекистане. Всю проверку мигрантов полезно вывести за пределы РФ. В тч по родне мигрантов.
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6 час.

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