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Президент Турции заявил об «окне возможностей» для достижения мира на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным, проходившего в воскресенье, 11 мая, заявил, что открылось «окно возможностей» для урегулирования конфликта на Украине.

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