Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в Россию

Global Look Press/Marco Rauch/dpa Фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) в парламенте Гамбурга исключила из собственных рядов депутата Ольгу Петерсен, которая посетила РФ в ходе проведения выборов главы государства.
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