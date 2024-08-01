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Девять человек могут быть под завалами рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Девять человек могут быть под завалами рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Девять человек могут находиться под завалами обрушившихся подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле. «Предположительно, под завалами могут находиться девять человек, среди которых четыре ребенка», — рассказал источник 5-tv.

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