В Херсонской области появились новые пункты приема документов на паспорт РФ

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник, 6 июня, сообщил скорой возможности подачи в Херсоне документов на получение российского гражданства в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции.
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник, 6 июня, сообщил скорой возможности подачи в Херсоне документов на получение российского гражданства в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции.
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