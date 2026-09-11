Парламентская фракция бундестага «Альтернатива для Германии» требует привлечь к уголовной ответственности канцлера Фридриха Мерца, лидера правящего блока ХДС/ХСС, который уже не только теряет популярность у немцев по опросам, но и сокрушительно проигрывает АдГ на местных выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Yle: финны планир...
- Новая партия истр...
- «Миллионы солдат ...
посадить! непременно посадить ! с отбытием срока на Колыме..... ( местечко найдется...)