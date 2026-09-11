Фракция АдГ в бундестаге требует привлечь Мерца к уголовной ответственности

Парламентская фракция бундестага «Альтернатива для Германии» требует привлечь к уголовной ответственности канцлера Фридриха Мерца, лидера правящего блока ХДС/ХСС, который уже не только теряет популярность у немцев по опросам, но и сокрушительно проигрывает АдГ на местных выборах.