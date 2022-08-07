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12 человек пострадали в шахте в Воркуте

12 человек пострадали в шахте "Воркутинская" в Воркуте. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.По нашим данным, рано утром 7-го августа произошла экстренная остановка клети - транспортной кабины, предназначенной для подъема по шахтному стволу вагонеток.

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