12 человек пострадали в шахте в Воркуте

12 человек пострадали в шахте "Воркутинская" в Воркуте. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.По нашим данным, рано утром 7-го августа произошла экстренная остановка клети - транспортной кабины, предназначенной для подъема по шахтному стволу вагонеток.