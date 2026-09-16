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Пятый канал

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«Лишь суд уполномочен судить»: актер Воробьев не отозвал иск к экс-возлюбленной

«Лишь суд уполномочен судить»: актер Воробьев не отозвал иск к экс-возлюбленной

Актер Даниил Воробьев не отозвал уголовный иск к бывшей возлюбленной Марине Смирновой. Об этом сообщил адвокат артиста Александр Почуев изданию KP.

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