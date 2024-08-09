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Царьград

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  • Сергей Анисимов
    Почему то батька молчит по ситуации в Курске, видимо чувствует, что нагадил России.Где Киев взял сол...
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Няня убитого родителями младенца дала показания в ростовском суде

Няня убитого родителями младенца дала показания в ростовском суде

Она рассказала, какие отношения были в семье.В Ростовском областном суде заслушали первые показания свидетеля по делу об убийство восьмимесячной девочки.

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