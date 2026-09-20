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Фицо обвинил Запад в провоцировании войны с Россией, отказавшись исполнять 5-ю статью НАТО

Фицо обвинил Запад в провоцировании войны с Россией, отказавшись исполнять 5-ю статью НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад более четырёх лет «бесполезно подливал масла в огонь» в конфликт на Украине и тем самым провоцировал конфликт между РФ и НАТО.

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