МегаФон начал ускорять интернет на устройствах без 5G

Мобильный оператор ввел опции для ускорения связи на любых устройствах. Передача данных происходит в том числе в местах, которые еще не адаптированы под сети пятого поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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