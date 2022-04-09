Алвес о справедливом счете матча с «Реалом»: «0:6. Мы дали понять миру футбола, что «Барса» вернулась»

Дани Алвес высказался о недавней победе «Барселоны» над «Реалом» со счетом 4:0. – Празднование победы в класико на «Бернабеу» со счетом 4:0 очень критиковали.

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