Верховный суд разрешил снижать компенсацию родным погибших от наезда машины

Верховный суд разрешил снижать компенсацию родственникам погибшего от наезда машины. Единственным условием является ситуация, когда пострадавший лежал на неосвещенной дороге в нетрезвом состоянии в одежде без светоотражающих элементов.
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