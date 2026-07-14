«Лидс» за 40 млн евро покупает Мухаремовича у «Сассуоло» (Джанлука Ди Марцио)

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович продолжит карьеру в АПЛ . По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 23-летний футболист близок к переходу из « Сассуоло » в « Лидс » за 40 миллионов евро.
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