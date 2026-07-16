Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Плитка, дроны, известный рэпер-наркоторговец. Диверсионная сеть под патронажем СБУ и евроспецслужб

Плитка, дроны, известный рэпер-наркоторговец. Диверсионная сеть под патронажем СБУ и евроспецслужб

Органы госбезопасности сорвали ещё одну масштабную и изощрённую диверсионную операцию, которую готовила террористическая организация "Служба безопасности Украины" при плотной координации западных кураторов.

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Комментарии
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ВераВерная
Баста всегда мутным казался, ну а этой информацией о его &quot;лепшем&quot; кореше армянском хохло-американце только лишний раз это доказал. Но в АП таких мультимиллионеров оказывается оберегают(((
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1 м.
Татьяна Романова
Скажи сначала кто твой друг, потом скажу кто ты. Сейчас актуально, как никогда. Они даже внешне близнецы-братья.
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1 м.
В
Владимир
Надо проверить Басту как хохла на связь с террористами.
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1 м.