Плитка, дроны, известный рэпер-наркоторговец. Диверсионная сеть под патронажем СБУ и евроспецслужб

ВераВерная Баста всегда мутным казался, ну а этой информацией о его "лепшем" кореше армянском хохло-американце только лишний раз это доказал. Но в АП таких мультимиллионеров оказывается оберегают(((

Татьяна Романова Скажи сначала кто твой друг, потом скажу кто ты. Сейчас актуально, как никогда. Они даже внешне близнецы-братья.