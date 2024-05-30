Дональд Трамп встретил вердикт присяжных молча и со склоненной набок головой

Экс-президента США признали виновным по всем 34 пунктам обвинения Бывший президент США Дональд Трамп, которого присяжные сочли виновным в фальсификации деловой документации при выплате денег порнозвезде Сторми Дэниэлс, встретил вердикт суда со склоненной набок головой, сообщает корреспондент РИА «Новости».
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