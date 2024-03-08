Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Припигинда. "Отвлечение на негодные объекты" или "фантик для котика"

Припигинда. "Отвлечение на негодные объекты" или "фантик для котика"

Вот знаете, как котика дразнят красной точкой, и он забывает обо всём и кидается её ловить? Так и украинцев отвлекают какой-нибудь мелкой фигнёй, чтобы они забывали о крупных проблемах.

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Комментарии
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Кошмар
А рыдать и кричать &quot;всё пропало&quot; по любому поводу, это верный путь к поражению. Даже дети знают, что войны без потерь не бывает.
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6 час.
Александр
К гибели &quot;Москвы&quot; хохлы и их союзники не имеют ни малейшего отношения.Какую лодку потерял ЧФ? Про 20% заявил британский министр обороны.Ему соврать,как плюнуть.Кроме нескольких катеров и 3 БДК ЧФ ничего не потерял.
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5 час.
Александр
Не перевирайте автора.Он не призывает радоваться.Он призывает трезво смотреть на вещи.
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5 час.

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