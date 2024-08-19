Военный ВС РФ о предложении Алаудинова отправлять срочников на СВО: «Просто смертный грех»

МОСКВА, 19 августа, ФедералПресс. Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в новых реалиях срочники должны нести службу в зоне спецоперации, а именно в Курской области после вторжения туда ВСУ.
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