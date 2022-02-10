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Авербух о Валиевой: «Призываю вас, друзья, писать добрые слова, не ища заговоров, не опережая события, не задаваясь вопросом, кто виноват»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух призвал поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву.  «Камила, я не раз говорил, что ты поцелована богом и пришла на эту землю, чтобы вдохновлять, открывать новые грани в фигурном катании.

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