Авербух о Валиевой: «Призываю вас, друзья, писать добрые слова, не ища заговоров, не опережая события, не задаваясь вопросом, кто виноват»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух призвал поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву. «Камила, я не раз говорил, что ты поцелована богом и пришла на эту землю, чтобы вдохновлять, открывать новые грани в фигурном катании.