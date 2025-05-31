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Мозг не включается: эксперты выяснили, как кофе влияет на сон

Мозг не включается: эксперты выяснили, как кофе влияет на сон

Кофеин способен оказывать опасное воздействие. Он может менять ночную активность мозга и уменьшать эффект восстановления во сне.

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