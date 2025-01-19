Занимательный сюжет вчера показали в эфире телеканала ABC News. В нем детально продемонстрировали, как и при каких обстоятельствах на базе Главного управления разведки Минобороны Украины была создана одноименная террористическая организация, которая впоследствии осуществила ряд терактов на территории РФ, а также была использована в качест.