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Германия и Франция обязаны выплатить компенсации жителям Донбасса.

Германия и Франция обязаны выплатить компенсации жителям Донбасса.

ФОТО: MICHAEL_KAPPELER/GLOBALLOOKPRESS ЗА ГЕНОЦИД ДОНБАССА ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ. РУССКИЕ ВЫСТАВИЛИ СЧЁТ ПАРИЖУ И БЕРЛИНУ Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил экс-лидеров Германии и Франции Меркель и Олланда в сознательном невыполнении Минских договорённостей.

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