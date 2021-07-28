Жители Украины могут остаться без газа из-за «транзитной тайны» Киева

Экономика сегодняПолитикаЖители Украины могут остаться без газа из-за «транзитной тайны» КиеваУкраинские власти хотят сохранить транзит газа из России не только ради прибыли. Без него страна может остаться без топлива.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейПусть публично попросят из Украины, а Россия рассмотрит, а если не хотят, то пусть все продолжается по старому сценарию, только газ из трубы уже не взять!!!!)))Юрий Кушнаревкакое нам дело,что у них закончится? Это путину они братья,а русским - враги.У путина все братья,кроме русскихКомментировать
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