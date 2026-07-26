Пьяный водитель в Абинске заплатит 200 тыс. и лишится Hyundai

Абинским районным судом Краснодарского края вынесен приговор в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.
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