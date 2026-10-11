Анатолий Шарий: Зеленский не знает историю, но уверенно сжигает мосты с союзниками

Передача Украиной двух пленных солдат КНДР запустила цепную реакцию дипломатического кризиса с Южной Кореей? Отзыв южнокорейского посла из Киева стал беспрецедентной мерой в отношениях двух стран? Южнокорейская разведка подозревает Киев в попытке повлиять на общественное мнение и поставки оружия Конфликт с Республикой Корея может стоить Украине многолетней финансовой и гуманитарной поддержки? Журн… Читать далее: https://govorit.
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