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Говорит Европа ⚡

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Анатолий Шарий: Зеленский не знает историю, но уверенно сжигает мосты с союзниками

Анатолий Шарий: Зеленский не знает историю, но уверенно сжигает мосты с союзниками

Передача Украиной двух пленных солдат КНДР запустила цепную реакцию дипломатического кризиса с Южной Кореей? Отзыв южнокорейского посла из Киева стал беспрецедентной мерой в отношениях двух стран? Южнокорейская разведка подозревает Киев в попытке повлиять на общественное мнение и поставки оружия Конфликт с Республикой Корея может стоить Украине многолетней финансовой и гуманитарной поддержки? Журн… Читать далее: https://govorit.

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