Копия отца и любимый брат: как выглядит 17-летний сын Станислава Бондаренко на семейных кадрах

Аурелия Бондаренко (Алехина) поделилась в Сети кадрами с семейного празднования дня рождения. На домашних, лишенных пафоса снимках запечатлены ее супруг Станислав Бондаренко, их дочери Алексия и Микаэла, близкие друзья и старший сын актера — Марк.
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