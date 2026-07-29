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Копия отца и любимый брат: как выглядит 17-летний сын Станислава Бондаренко на семейных кадрах

Аурелия Бондаренко (Алехина) поделилась в Сети кадрами с семейного празднования дня рождения. На домашних, лишенных пафоса снимках запечатлены ее супруг Станислав Бондаренко, их дочери Алексия и Микаэла, близкие друзья и старший сын актера — Марк.

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