В вотчине «ЛУКОЙЛа» в ХМАО на пост главы переизберут ставленника компании

Сегодня, 12 ноября, в Урае проходит конкурс на пост главы города. Конкурсная комиссия не раскрыла список участников, однако известно, что документы подали как минимум действующий мэр Тимур Закирзянов и депутат городской думы Леонард Насибуллин.
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