Музыка: Ирине Грибулиной – 70: В неё был влюблён Аркадий Райкин, а она терпела побои домашнего тирана и признавалась ему в любви

Сегодня празднует свой 70-летний юбилей композитор, поэт, певица и телеведущая Ирина Грибулина. В 1980-е она была на пике популярности, выступала вместе с Николаем Караченцовым и Николаем Ерёменко-младшим, её песни исполняли Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко, а её мюзиклы до сих пор ставят в театрах.