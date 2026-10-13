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Царьград

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Мотоциклист из Тольятти получил 6 лет колонии за гибель двух человек

Мотоциклист из Тольятти получил 6 лет колонии за гибель двух человек

В Комсомольском районном суде Тольятти местному жителю назначили шесть лет колонии общего режима за столкновение двух мотоциклов на улице Коммунистической, в котором погибли два пассажира.

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