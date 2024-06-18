В Белом море найден советский пароход «Поморье», затонувший в августе 1941-го

В рамках поисковой экспедиции «Помни войну» обнаружен грузопассажирский пароход «Поморье», который затонул 22 августа 1941 года возле острова Большой Седловатый в Порьей губе Кандалакшского залива Белого моря.
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