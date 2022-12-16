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19Fortyfive: США не могут изолировать большую и важную Россию от мира

19Fortyfive: США не могут изолировать большую и важную Россию от мира

Россия слишком большая и значимая страна, чтобы ее можно было изолировать от остального мира. К такому выводу в статье для 19Fortyfive пришел эксперт по безопасности Роберт Фарли.

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