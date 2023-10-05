Российский тренер спас девушку, у которой не раскрылся парашют после прыжка

С таким заголовком сразу в нескольких зарубежных изданиях - немецком Bild, швейцарском Blick, итальянской Corierre della Sera - появились публикации, посвященные видеоролику, опубликованному российским парашютистом 27 сентября .
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