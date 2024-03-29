Министр образования Карелии разъяснил изменения в сдаче ЕГЭ

Выпускники учебных заведений в этом году получат возможность пересдать один из предметов ЕГЭ. Как будет организована пересдача, рассказал на свой странице Вконтакте министр образования Карелии Роман Голубев.
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