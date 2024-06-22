Обиделись на саудитов. США решили рассекретить видео 25-летней давности

Александр Иноземцев

__________ Из статьи (дословно): __________ "Телеканал CBS опубликовал материал, в котором рассказывается о рассекречивании видеозаписи 25-летней давности (1999 года), на которой якобы агент внешней разведки Саудовской Аравии Омар аль-Баюми снимал ролик на территории Капитолия и указанные сведения использовались террористами в ходе акций в сентябре 2001 года". ----------------------------------------------- 😊 В архивах киноиндустрии США... и не такое можно откопать. Было бы желание! 😉