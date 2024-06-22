Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Обиделись на саудитов. США решили рассекретить видео 25-летней давности

Обиделись на саудитов. США решили рассекретить видео 25-летней давности

Мухаммед бен Сальман. Доброе утро, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол".

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Комментарии
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Александр Иноземцев
__________ Из статьи (дословно): __________ &quot;Телеканал CBS опубликовал материал, в котором рассказывается о рассекречивании видеозаписи 25-летней давности (1999 года), на которой якобы агент внешней разведки Саудовской Аравии Омар аль-Баюми снимал ролик на территории Капитолия и указанные сведения использовались террористами в ходе акций в сентябре 2001 года&quot;. ----------------------------------------------- 😊 В архивах киноиндустрии США... и не такое можно откопать. Было бы желание! 😉
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10 час.
Лш
Лариса шумбасова
Американские имбецилы могут отснять любую дурь и выдавать за реалии..... Идиоты одно слово, нездоровая психически нация
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10 час.
КУАТ
Саудиты не хотят чувствовать себя колонией. Нормальное желание и стремление.
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6 час.

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