В России ужесточается контроль за сдачей жилья в аренду: собственникам грозят штрафы до 7 тысяч рублей за отсутствие временной регистрации жильцов, а за фиктивную постановку на учет — до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.