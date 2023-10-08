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Израиль подтвердил гибель граждан страны в Египте

Израиль подтвердил гибель граждан страны в Египте

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля опубликовало подтверждение информации о том, что гибель двух граждан государства действительно имела место во время стрельбы на территории египетской Александрии.

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