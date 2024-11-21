Замкомандующего ВМС НОАК призвал к глобальному сотрудничеству в подготовке военно-морских кадров

Нанкин, 20 ноября /Синьхуа/ -- Заместитель командующего ВМС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/, вице-адмирал Ма Лисинь призвал военно-морские училища и академии активно обмениваться опытом и идеями в области развития военно-морских учебных заведений, чтобы готовить кадры, способные защищать национальные морские права и интересы и мир во всем мире.