Автомобиль еще и врезался в дерево, водитель находился в состоянии алкогольного опьяненияВидео - пресс-служба УМВД Как мы уже писали, В 18:27 у дома №47 по Калужской улице в Боровске «Рено» с пьяным 47-летним водителем за рулем сбил 44-летнего мужчину и 11-летнюю девочку.