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Расклад сил в Средиземном море изменился из-за авианосца США: чем опасны действия Вашингтона

Расклад сил в Средиземном море изменился из-за авианосца США: чем опасны действия Вашингтона

Расклад сил в Средиземном море изменился из-за авианосца США: чем опасны действия Вашингтона Евгения КомароваСША намерены активно участвовать в израильско-палестинском конфликте с использованием своего мощного военного арсенала.

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