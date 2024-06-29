Кадыров отреагировал на заявление Эстонии, об отправке своего контингента на выручку Украине

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сначала пришла вот такая новость. Далее пишет Рамзан Ахматович: "После прочтения этой новости я в срочном порядке связался с дорогим БРАТОМ командиром спецназа "АХМАТ", заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудиновым, чтобы он молниеносно принял упреждающие меры.