Кадыров отреагировал на заявление Эстонии, об отправке своего контингента на выручку Украине

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сначала пришла вот такая новость. Далее пишет Рамзан Ахматович: "После прочтения этой новости я в срочном порядке связался с дорогим БРАТОМ командиром спецназа "АХМАТ", заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудиновым, чтобы он молниеносно принял упреждающие меры.
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