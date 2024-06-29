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Кадыров отреагировал на заявление Эстонии, об отправке своего контингента на выручку Украине

Кадыров отреагировал на заявление Эстонии, об отправке своего контингента на выручку Украине

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сначала пришла вот такая новость. Далее пишет Рамзан Ахматович: "После прочтения этой новости я в срочном порядке связался с дорогим БРАТОМ командиром спецназа "АХМАТ", заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудиновым, чтобы он молниеносно принял упреждающие меры.

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