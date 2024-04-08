"Ъ": в России медиаперсоны занялись продуктовым бизнесом

После того, как ритейлеры прекратили сотрудничество с продукцией Easy Peasy от блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой из-за скандальной вечеринки, ее бизнес-партнеры — бывшие менеджеры Danone и "Дикси" — переключились на других медийных личностей.
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