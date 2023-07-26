Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил городу более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Благодаря ему столица обеспечена изделиями для пациентов со стомами В рамках офсетного контракта, ранее заключенного с одним из резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва», город получил более трех миллионов медицинских изделий.
Благодаря ему столица обеспечена изделиями для пациентов со стомами В рамках офсетного контракта, ранее заключенного с одним из резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва», город получил более трех миллионов медицинских изделий.
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