Петровский парк

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Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил городу более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил городу более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Благодаря ему столица обеспечена изделиями для пациентов со стомами В рамках офсетного контракта, ранее заключенного с одним из резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва», город получил более трех миллионов медицинских изделий.

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