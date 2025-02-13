Бывшего президента Украины и председателя оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время последней зарубежной командировки предупреждали, что у Киева «сорвало крышу» и предлагали не возвращаться на Украину.
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