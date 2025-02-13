Порошенко прокомментировал решение Киева ввести против него санкции

Бывшего президента Украины и председателя оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время последней зарубежной командировки предупреждали, что у Киева «сорвало крышу» и предлагали не возвращаться на Украину.