Приметы и поверья на 27 октября 2023 года, которыми пользовались древние славяне Алёна ЮрьеваСогласно календарю этнических праздников восточных славян на сегодня, пятницу 27 октября 2023 года, русские люди отмечают день Прасковьи Грязницы.
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