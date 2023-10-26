Приметы и поверья на 27 октября 2023 года, которыми пользовались древние славяне Алёна ЮрьеваСогласно календарю этнических праздников восточных славян на сегодня, пятницу 27 октября 2023 года, русские люди отмечают день Прасковьи Грязницы.