В РФ создали самый быстрый среди БПЛА в зоне СВО дрон-конвертоплан «Ловкий»

В РФ разработали беспилотник, скорость и продолжительность полета которого в разы превышает аналогичные показатели любых дронов, применяемых в зоне СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика этого БПЛА «Хардберри-РусФактор».
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