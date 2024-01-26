В РФ создали самый быстрый среди БПЛА в зоне СВО дрон-конвертоплан «Ловкий»

В РФ разработали беспилотник, скорость и продолжительность полета которого в разы превышает аналогичные показатели любых дронов, применяемых в зоне СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика этого БПЛА «Хардберри-РусФактор».