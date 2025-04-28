В Испании объявлено ЧП после массового отключения электричества

Чрезвычайное положение (ЧП) объявили в Испании на фоне массового отключения электричества. Об этом стало известно из сообщения агентства Reuters со ссылкой на данные министерства внутренних дел государства.
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