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Погрузку вооружения и военной техники на ж/д платформы завершили военнослужащие ВВО в Республике Бурятия для убытия на международные учения в Монголию

Погрузку вооружения и военной техники на ж/д платформы завершили военнослужащие ВВО в Республике Бурятия для убытия на международные учения в Монголию

Для передислокации около 100 единиц вооружения и более 600 военнослужащих ВВО на станции Наушки (Республика Бурятия) было подготовлено два железнодорожных эшелона.

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