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Царьград

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У агентов футболистов "КС" проходят обыски: "этим занимаются самарские силовики"

У агентов футболистов "КС" проходят обыски: "этим занимаются самарские силовики"

Самарский футбол оказался в центре внимания благодаря развивающемуся скандалу, связанному с деятельностью агентов, которые в прошлом были вовлечены в трансферы игроков клуба "Крылья Советов".

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